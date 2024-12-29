 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР

ВСУ за сутки атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, ранен водитель грузовика возле села Безымено. Ранен мирный житель в Борисовке. Также повреждены частные жилые дома и автомобили. 
В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Горловке ранен мужчина 1956 года рождения. Также ранены два мирных жителя при обстреле посёлка шахты им. Гагарина.
Мирный житель ранен при обстреле жилого сектора в Алёшках. Ранена мирная жительница в Голой Пристани.
В Сальске Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждено локомотивное депо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, в Брянской погиб ребёнок
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, погибший и раненые в Горловке
» Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР убитый и раненые, 5 курских сёл без света
» В ДНР десять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Подводя итоги 2024

Подводя итоги 2024

Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РФ открыла двери для мигрантов из Средней Азии, чтобы "канализировать взрывоопасную молодёжную среду"

  • 12:34
  • 391

Российские шахматисты заняли весь мужской пьедестал почёта на ЧМ по быстрым шахматам

  • 12:17
  • 258

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР

  • 12:06
  • 268

С 1 января Газпром прекращает поставки газа в Молдавию, Приднестровье готовится к отключению отопления

  • 17:46
  • 467

Флаг "Вопросительный" и флаг "Удивительный"

В Дагестане старшеклассники 7 месяцев насиловали девочку, она вскрыла себе вены

  • 11:11
  • 645
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru