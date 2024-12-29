Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР

ВСУ за сутки атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, ранен
водитель грузовика возле села Безымено. Ранен
мирный житель в Борисовке. Также повреждены частные жилые дома и автомобили.
В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА в Горловке ранен
мужчина 1956 года рождения. Также ранены
два мирных жителя при обстреле посёлка шахты им. Гагарина.
Мирный житель ранен
при обстреле жилого сектора в Алёшках. Ранена
мирная жительница в Голой Пристани.
В Сальске Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждено
локомотивное депо.