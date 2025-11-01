Названа величина долговых обязательств Москвы

В настоящее время долговые обязательства Москвы составляют 183 миллиарда рублей
, дефицит бюджета
Москвы в 2025 году составит 461,1 млрд рублей; в 2026 году он, предположительно, будет снижаться и составит 353,1 млрд рублей. В проекте бюджета Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов заложено поступление доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения в объеме 25 млрд рублей, общий объём штрафных санкций (по всем видам нарушений), предусмотренный в доходной части бюджета, составляет порядка 86 млрд рублей
.