 

Названа величина долговых обязательств Москвы

В настоящее время долговые обязательства Москвы составляют 183 миллиарда рублей, дефицит бюджета Москвы в 2025 году составит 461,1 млрд рублей; в 2026 году он, предположительно, будет снижаться и составит 353,1 млрд рублей. В проекте бюджета Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов заложено поступление доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения в объеме 25 млрд рублей, общий объём штрафных санкций (по всем видам нарушений), предусмотренный в доходной части бюджета, составляет порядка 86 млрд рублей.
С "Ютуба" начали загадочно пропадать технические обучающие видео

За 20 дней операции "Нелегал" в Москве и Подмосковье отловили около 7 тысяч нелегалов, подлежащих выдворению

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской и Белгородской областях, ДНР

Институт им. А.С.Пушкина научился использовать Яндекс для поиска информации в Интернете

В России впервые прошёл агродиктант, в нём приняли участие больше 400 000 человек

