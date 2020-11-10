 

Москва потратит почти 30 млрд рублей на систему видеонаблюдения

 

Мэрия Москвы с 2021 по 2023 год выделит около 28,5 млрд рублей на обеспечение работы системы видеонаблюдения, сообщил замруководителя городского департамента финансов Павел Дитятев.


За 2021 год на систему видеонаблюдения будет выделено 9,3 млрд рублей. Общей суммы - 28,5 млрд рублей - "должно хватить на обеспечение работы почти 176 000 камер и передачи с них видеоизображения в единый центр хранения данных".

 

К тому же 134 миллиона рублей будет потрачено на детальную съёмку Москвы с дронов и 3D-сканирование местности, для "комплексного градостроительного планирования" и мониторинга стройплощадок, где "невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения". 


На 2021 год доходная часть бюджета Москвы запланирована на уровне 2 642,74 млрд рублей, расходная - 3 152,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 510 млрд рублей, расходы по сравнению с 2020 годом не сократятся, и впервые за более чем 10 лет Москва "прибегнет к бюджетным заимствованиям".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские расходы на оборону в ближайшие три года составят почти 10 трлн рублей, госинвестиции в промышленность -- 1,6 трлн
» Минфин предложил не менять страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в 2021 году
» Оклады столичных чиновников в следующем году вырастут на 43%
» На материальную мотивацию госслужащих потратят 630 млрд рублей
» Стабфонд перестал быть «священной коровой»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится

Если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новые требования к автомобильным аптечкам: теперь в них должны быть маски и перчатки

  • 21:34
  • 210

Духовное управление мусульман РФ запретило браки с немусульманками

  • 21:09
  • 230

Авиабилеты в России подешевели на 20-30%

  • 21:01
  • 227

Что плохо для русских в Карабахской "многоходовочке"?

Минздрав: антибиотики при ковиде не нужны, но их получают 90% россиян

  • 20:32
  • 214

Москва потратит почти 30 млрд рублей на систему видеонаблюдения

  • 20:25
  • 221
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru