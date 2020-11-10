Москва потратит почти 30 млрд рублей на систему видеонаблюдения

Мэрия Москвы с 2021 по 2023 год выделит около 28,5 млрд рублей на обеспечение работы системы видеонаблюдения, сообщил замруководителя городского департамента финансов Павел Дитятев.





За 2021 год на систему видеонаблюдения будет выделено 9,3 млрд рублей. Общей суммы - 28,5 млрд рублей - "должно хватить на обеспечение работы почти 176 000 камер и передачи с них видеоизображения в единый центр хранения данных".

К тому же 134 миллиона рублей будет потрачено на детальную съёмку Москвы с дронов и 3D-сканирование местности, для "комплексного градостроительного планирования" и мониторинга стройплощадок, где "невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения".





На 2021 год доходная часть бюджета Москвы запланирована на уровне 2 642,74 млрд рублей, расходная - 3 152,75 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 510 млрд рублей, расходы по сравнению с 2020 годом не сократятся, и впервые за более чем 10 лет Москва "прибегнет к бюджетным заимствованиям".



