В РФ станет труднее зарегистрироваться в Телеграме; названы признаки слежки в смартфоне

Новым пользователям мессенджеров "Телеграм" и "Вацап" перестанут приходит СМС и поступать звонки, что может помешать регистрации. Об ограничениях стало известно порталу «Код Дурова». Как рассказали изданию неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций, от операторов связи потребовали прекратить передачу звонков и сообщений новым пользователям. «При регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по СМС или звонком остаётся обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», — говорится в сообщении. Информацию о том, что российским операторам предписали запретить передавать звонки и СМС новым пользователям "Телеграма", подтвердил и источник РБК. 

Первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко назвал эту меру необходимой для продвижения "нашего мессенджера" (вероятно, имеется в виду "Макс"): «Понятно, что с появлением нашего мессенджера будет предпочтение отдаваться нашему мессенджеру, и вся возможная регулировка будет нацелена на благоприятное развитие нашего мессенджера и затруднение иностранных мессенджеров».

 

Внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод рассказала, как распознать, что телефон прослушивают. Один из признаков — эхо и другие посторонние звуки, например, регулярные щелчки, отдалённые голоса и статические помехи. Эхо бывает и из-за плохой связи, но, если такое случается только при разговоре с определённым абонентом или в конкретном месте — это должно вызвать подозрение.

Помимо звуков, признаками телефонной слежки могут быть задержки в работе устройства при приёме вызова или перед началом разговора. А также наоборот: если телефон самопроизвольно начинает включаться, выключаться или перезагружаться, если срабатывает подсветка, запускаются приложения, когда вы не пользуетесь устройством. В таком случае тоже стоит заподозрить прослушку и утечки данных. Вредоносное программное обеспечение или шпионское приложение может стать причиной аномально быстрой потери зарядки, поэтому стоит отслеживать скорость работы телефона.


