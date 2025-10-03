Владельцы телеграм-каналов-десятитысячников должны частично передать права Роскомнадзору

Бот необходимо запустить из своего аккаунта в Телеграме. После этого сверяется номер регистрации из «Госуслуг» с введённым в бот. В Роскомнадзоре сообщают , что «другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», е

сли пропустить шаг с запуском бота, в подаче заявления будет отказано.

После подачи заявления на регистрацию телеграм-канала в перечне Роскомнадзора блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны подтвердить владение профилем через специальный бот. Также необходимо предоставить ему право добавлять участников канала.

Регистрация в государственном реестре блогеров обязательна с ноября 2024 года. Если блогер не прошёл верификацию, российским компаниям запрещается размещать у него рекламу, а главное, такие профили могут быть заблокированы по требованию Роскомнадзора.

Также пользователям соцсетей нельзя репостить публикации страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не зарегистрированных в перечне. Санкция за это ещё не предусмотрена, но может появиться уже этой осенью.