 

Владельцы телеграм-каналов-десятитысячников должны частично передать права Роскомнадзору

После подачи заявления на регистрацию телеграм-канала в перечне Роскомнадзора блогеры с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны подтвердить владение профилем через специальный бот. Также необходимо предоставить ему право добавлять участников канала. Бот необходимо запустить из своего аккаунта в Телеграме. После этого сверяется номер регистрации из «Госуслуг» с введённым в бот. В Роскомнадзоре сообщают, что «другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет», если пропустить шаг с запуском бота, в подаче заявления будет отказано. 

Регистрация в государственном реестре блогеров обязательна с ноября 2024 года. Если блогер не прошёл верификацию, российским компаниям запрещается размещать у него рекламу, а главное, такие профили могут быть заблокированы по требованию Роскомнадзора.

Также пользователям соцсетей нельзя репостить публикации страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не зарегистрированных в перечне. Санкция за это ещё не предусмотрена, но может появиться уже этой осенью.


