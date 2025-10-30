ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Калужской областях и ДНР

Мужчина и женщина ранены
при ударе украинских дронов по сёлам Нижнее Берёзово-второе и Замостье в Белгородской области. В Шебекине ранен
сотрудник производственного предприятия. Также атакованы Кукуевка, Борки, Дунайка, Волчья Александровка, Ясные Зори, повреждены автомобили, жилые дома, социальные объекты, ЛЭП.
При падении обломков БПЛА ранена
женщина в Жиздринском муниципальном округе в Калужской области.
Двое мужчин ранены
из-за детонации взрывоопасного предмета в селе Набережное к северо-востоку от Мариуполя, ДНР.
На юге Воронежской области "повреждены
остекление и кровля пяти частных домов, автомобиль, а также частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы".
В Руднянском районе Волгоградской области повреждена
вышка сотовой связи.
В Раденске Херсонской области повреждён трансформатор, полторы тысячи человек остались без света
.