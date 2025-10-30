 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Калужской областях и ДНР

Мужчина и женщина ранены при ударе украинских дронов по сёлам Нижнее Берёзово-второе и Замостье в Белгородской области. В Шебекине ранен сотрудник производственного предприятия. Также атакованы Кукуевка, Борки, Дунайка, Волчья Александровка, Ясные Зори, повреждены автомобили, жилые дома, социальные объекты, ЛЭП.
При падении обломков БПЛА ранена женщина в Жиздринском муниципальном округе в Калужской области.
Двое мужчин ранены из-за детонации взрывоопасного предмета в селе Набережное к северо-востоку от Мариуполя, ДНР.
На юге Воронежской области "повреждены остекление и кровля пяти частных домов, автомобиль, а также частично выбиты стекла в здании сельхозпредприятия и спортзале школы".
В Руднянском районе Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи.
В Раденске Херсонской области повреждён трансформатор, полторы тысячи человек остались без света.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской и Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Тульской, Херсонской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

  • 17:31
  • 197

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Калужской областях и ДНР

  • 13:51
  • 207

Психоанализ отношений Трампа и Путина

РФ опередила Британию по долларовым миллиардерам; глава "Новатэка" заявил, что освоение АЗ РФ невозможно без международного участия

  • 13:28
  • 235

Россияне считают, что гаджеты опасны для детей, но не для взрослых

  • 12:48
  • 220

Раскрыт "мирный план ЕС и Зеленского по Украине"; НАТО готовит логистику для войны с Россией

  • 12:11
  • 247
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram