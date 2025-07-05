 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской и Херсонской областях

Три человека ранены при ударе ВСУ по гражданскому предприятию в Шебекине, один из них в тяжёлом состоянии. В Валуйках ранена женщина. За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 141 БПЛА и 104 боеприпаса, повреждены жилые дома, автомобили, ЛЭП, предприятия, социальные объекты.
В Херсонской области ВСУ оставили без света 33 тыс. человек, ранены ребёнок 2023 года рождения в Новотроицком и женщина в Старой Збурьевке.  
В Брянской области при атаке дронов на Подлесные Новосёлки ранен сотрудник теробороны. 
В Запорожской области из-за удара ВСУ без света более 20 тыс. человек. Атакованы и повреждены автомобиль скорой помощи и амбулатория. 
Из-за атаки дронов ВСУ повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.
В Чувашии беспилотник упал на крышу пустующего здания Всероссийского НИИ релестроения, также повреждён склад. 
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