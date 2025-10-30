Раскрыт "мирный план ЕС и Зеленского по Украине"; НАТО готовит логистику для войны с Россией

По сведениям издания «Страна», ключевыми блоками в так называемом мирном плане от "коалиции желающих" являются «прекращение огня» и «переговоры». Так, авторы плана рассчитывают, что прекращение огня должно начаться через 24 часа после того, как стороны согласуют договоренности. После этого будет зафиксирована заморозка текущей линии фронта, руководство контроля над ситуацией будет возложено на США. Одновременно с этим Запорожская АЭС передается «третьей стороне» с последующим возвращением Украине.

После этого Москва и Киев должны согласовать «пакт о ненападении» и линию соприкосновения, с договорённостями об управлении Россией территориями, взятыми под контроль Вооруженными силами РФ. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о переговорах по управлению этими землями. В начале сотрудничества Запад должен будет символически отменить санкции против России, а по мере продвижения мирного плана — постепенно снимать рестрикции и разморозить российские активы.

«ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент»,— поясняет "Файненшл Таймс".

В то же время Еврокомиссия и страны НАТО начали работать над