Скрытые мотивы США

Вчера в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. В ходе которых были затронуты ряд важных тем, включая введение временного прекращения огня и сделку по редкоземельным металлам. Об итогах встречи журналистам рассказал госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

Приведу самые главные тезисы этой встречи:

1. Президент США Дональд Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву.

2. Трамп хочет прекращения огня, Украина на это готова.

3. США передадут России по нескольким каналам предложения о прекращении огня на Украине.В Вашингтоне надеются на положительный ответ.

4. Лучшим проявлением «доброй воли» России станет согласие начать переговоры о завершении конфликта.

5. США предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершению конфликта, Киев поддержал.

6. США и Украина договорились как можно быстрее заключить соглашение по полезным ископаемым.

7. Вашингтон дал понять Киеву, что сделка пополезным ископаемым сохраняет значение, но главное — добиться мира на Украине.

Вместе с тем советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшие дни переговорит с представителем России. По его словам, сейчас украинцы «готовы к миру». Он также подтвердил, что президент Соединенных Штатов решил возобновить помощь Киеву.

Вот мои выводы и размышления на этот счёт:

1. Сущностью происходящего является не противостояние Россия-Украина и прекращение этого противостояния, а противостояние США (коллективный Запад) - Россия.

Президент Трамп решил возобновить военную и разведывательную помощь Киеву, что основательно перечёркивает разрешение сущности происходящего.Пока нет ни одного пункта, говорящего о трансформации сущности происходящего, тем более, Россия ещё не дала своего ответа на решение Украины пойти на уступки, вызванные просьбой США.

Как может Россия пойти на уступки, если не изменилась сущность происходящего, в основании которой лежит продолжение военной помощи Украины, усиление санкций со стороны США и коллективного Запада.

2. В чём заключаются скрытые мотивы США, связанные с временным прекращением огня в войне Украины и России. Здесь имеют место множество экономических мотивов:

а) Тактическиеэкономические процессы, которые могут привести к выгодным для СШАэкономическим дивидендам. Взгляните на котировки бирж и оцените экономическое положение некоторых субъектов, которые уже в ближайшее время улучшат своёэкономическоеположение.

б) Это создание тестового режима, благодаря которому будут оценены экономические процессы, опасные для экономик России, Запада, США.

По-видимому, согласно расчётам экспертов-экономистов, аффилированных к Трампу, существует вероятность критичных неуправляемых экономических процессов США, которые необходимо заблокировать. Эта экономическая передышка нужна США!

Поэтому Россия должна объективно оценить вопрос о возможности дать такую экономическую передышку для США. Нужно помнить, что США наоборот занимались экономическим уничижением России, надевая на "шею" России всяческие изощрённые экономические удавки.

в) В период временного прекращения огня будет усилена мощная работа США с Китаем, как главной экономической опоры США, а также как главного экономического конкурента и врага США.

Россия также должна оценить необходимость тестовогорежима, связанного с прекращением огня.

3. Возможно ли временное прекращение огня со стороны России в условиях, когда она значительно подтянула свой военный потенциал и активизировала свои успешные военные наступления на Украине и Курской области?

4. У США нет планов существенным образом снять ключевые экономические санкции, расшатывающие экономическое положение России. При этом Россия научилась обходить эти санкции и усиливать процессы экономической самодостаточности.

5. Существует множество мотивов у весьма влиятельных экономических субьектов-грешников, которым выгодно продолжение войны междуУкраиной и Россией.Обуздать эти мотивы будет не так просто.

Проблему решит не извращённый договор, то есть, договорняк, а волевое военно-политическое поведение России.