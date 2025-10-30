ФСБ отмечает учащение приобретения российского гражданства с преступным умыслом

МВД и ФСБ вынесли решения о прекращении российского гражданства в отношении десяти уроженцев Средней Азии, представляющих угрозу для безопасности страны. Так, гражданства лишены двое жителей Архангельской области, "придерживавшихся идеологии превосходства своей национальности, неоднократно привлекавшихся к административной и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием методов агрессивного и силового воздействия в отношении граждан Российской Федерации". "В составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей Северодвинска и иные общеуголовные преступления".

Прекращено гражданство жителя Тюменской области, "предпринимавшего действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор Тюменской области, а также возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам".

Лишены гражданства РФ двое жителей Забайкальского края, отказавшихся исполнять обязанности по воинскому учету, а также гражданин, осужденный в 2020 году по ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции) и после отбытия наказания вновь пытавшийся нелегально завезти иностранцев в РФ. Прекращено гражданство жителя Бурятии, ранее осужденного за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Прекращено гражданство жителя Камчатского края, осужденного за финансирование терроризма, жительницы Самарской области, причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации, и мужчины, "который участвовал в разжигании межнациональных конфликтов на территории региона".

В ФСБ отметили, что "в условиях значительного миграционного потока все чаще фиксируются случаи, когда иностранные граждане приобретают российское гражданство с преступным умыслом".



