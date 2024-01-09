12 новых граждан РФ лишились гражданства за наркотики, неявку в военкомат и террористическую деятельность

Полицейские Московской области вынесли решение
о прекращении российского гражданства в отношении десяти человек, осужденных за преступления в сфере незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств.
В Челябинске 28-летнего мигранта лишили
приобретенного российского гражданства за неявку в военкомат, кроме того, он предоставил ложные сведения при подаче документов на гражданство.
Также в Челябинске лишили
гражданства мигранта, который, как установила ФСБ, "получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, а также для совершения преступлений против основ конституционного строя страны".
В торговом центре города Иваново мигрант домогался
к несовершеннолетним девочкам, его разыскивают.
Также следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, который пьяным угнал машину, а затем пытался откупиться от сотрудников ДПС. Ранее он уже был лишён права управления транспортным средством.
В Приморском крае
арестовали этническую ОПГ, которая осуществляла поставки и розничное распространение героина в регионе.
В Башкирии мигрант из Узбекистана едва не зарезал партнёра по игре в нарды и получил 6,5 лет
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