12 новых граждан РФ лишились гражданства за наркотики, неявку в военкомат и террористическую деятельность

в сфере незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств.

Также следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана

, который пьяным угнал машину, а затем пытался откупиться от сотрудников ДПС. Р

анее он уже был лишён права управления транспортным средством.