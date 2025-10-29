 

Американцы всё меньше доверяют СМИ, каждый второй сомневается в своей способности отличить ложь от правды

По данным американского Исследовательского центра Пью, американцы всё меньше доверяют федеральным средствам массовой информации: с 2016 года доверие к ним упало с 76% до 56%, а среди республиканцев - с 70% до 44%; в то же время доверие к пабликам и соцсетям подросло с 34% до 37%. Доверие к местным (локальным) СМИ тоже просело, но меньше - с 82% до 70%. Молодёжь 18-29 лет уже совершенно не видит разницы между федеральными СМИ и социальными пабликами - и тем, и другим доверяет одинаковое число молодых людей (50-51%).
Девять из десяти американцев сталкиваются с неправдивой информацией в новостях, причём 42% сталкиваются с нею часто или очень часто. 51% американцев считают, что  отличить правду от лжи в новостях трудно, 49% считают, что это  легко. Люди, которые часто видят ложь в новостях, чаще говорят, что её трудно отличить. Те, кто видят мало лжи, чаще считают, что отличить её легко. Республиканцы в целом больше насторожены относительно лжи. Её часто видит в СМИ каждый второй республиканец (48%); 56% республиканцев считают, что ложь нелегко заметить. Демократы более оптимистичны и больше верят в свою способность отличать ложь - в особенности это касается либеральных демократов: 63% из них считают, что с лёгкостью отличат ложь от правды. 
 

