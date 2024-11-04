Владелец "Вашингтон Пост" заявил, что американцы перестали доверять СМИ

Мультмиллиардер Джефф Безос, владеющий газетой "Вашингтон Пост", выступил в этой газете с заявлением , что американцы почти совершенно утратили доверие к "официальным" СМИ. Как отмечает Безос, доверие к СМИ падало на протяжении многих лет, и теперь оно составляет 31%, что даже ниже традиционно низкого уровня доверия американцев к Конгрессу.

Среди республиканцев официальным СМИ доверяют всего 12%, среди тех, кто поддерживает независимых кандидатов, - 27%, и хотя среди демократов официальным СМИ доверяют 54%, но и эта цифра падает.

Безос признал, что в таком падении доверия, хотя бы отчасти, виноваты и сами СМИ: "Мы явно делаем что-то не так".