 

Владелец "Вашингтон Пост" заявил, что американцы перестали доверять СМИ

Мультмиллиардер Джефф Безос, владеющий газетой "Вашингтон Пост", выступил в этой газете с заявлением, что американцы почти совершенно утратили доверие к "официальным" СМИ. Как отмечает Безос, доверие к СМИ падало на протяжении многих лет, и теперь оно составляет 31%, что даже ниже традиционно низкого уровня доверия американцев к Конгрессу.
Среди республиканцев официальным СМИ доверяют всего 12%, среди тех, кто поддерживает независимых кандидатов, - 27%, и хотя среди демократов официальным СМИ доверяют 54%, но и эта цифра падает. 
Безос признал, что в таком падении доверия, хотя бы отчасти, виноваты и сами СМИ: "Мы явно делаем что-то не так".
В то же время это не только американская тенденция: с 2015 по 2023 год доверие к СМИ в Германии упало с 60% до 42%, в Британии - с 51% до 33%. 
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