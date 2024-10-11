52% американцев затрудняются понять, что правда, а что ложь в президентской кампании

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По данным американского Исследовательского центра Пью, 52% американцев испытывают трудности с тем, чтобы различить правду и ложь в президентской избирательной кампании. 73% сообщили, что они, как минимум, достаточно часто сталкиваются с новостями по этой теме, которые не соответствуют действительности. Особенно часто на это жалуются республиканцы: лишь 29% республиканцев не имеют трудностей с тем, чтобы найти надёжную информацию о выборах (среди демократов - 52%). 85% республиканцев часто видят, что тема выборов, на из взгляд, освещается некорректно (среди демократов - 62%).

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