ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области погибла женщина и ранена девочка

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, какая ключевая задача стоит перед российскими военными:

«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным».