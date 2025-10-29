 

ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области погибла женщина и ранена девочка

Женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Выгоничском районе Брянской области, ранена четырнадцатилетняя девочка. Повреждены девять жилых домов и производственное помещение "Мираторга".
В Симферополе беспилотник ВСУ попал в ёмкость с горюче-смазочными материалами, начался пожар.
В Марий Эл ВСУ ударили "по территории рядом с одним из промышленных предприятий". 

 

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, какая ключевая задача стоит перед российскими военными:

«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным».


