ВСУ атакуют российские регионы, в Брянской области погибла женщина и ранена девочка

Женщина погибла
в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в Выгоничском районе Брянской области, ранена четырнадцатилетняя девочка. Повреждены
девять жилых домов и производственное помещение "Мираторга".
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, какая ключевая задача стоит перед российскими военными:
«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным».