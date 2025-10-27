ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Брянской, Белгородской областях

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка, на четвёртом и восьмом этажах начался пожар
, погибли
две женщины, ранена девушка 2006 г.р., жильцы эвакуированы.
В посёлке Погар Брянской области дрон ВСУ ударил по микроавтобусу, водитель погиб
, пять пассажиров ранены.
В Белгородской области за 26 октября погиб один человек и ранены двадцать три, из них трое детей, двое раненых детей остаются в тяжёлом состоянии.
В ЛНР атакованы две нефтебазы, повреждены
административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Шесть частных жилых домов повреждены
при ударе беспилотника ВСУ по Луганску.
Пять зданий повреждены
обломками беспилотников в Калужской области.