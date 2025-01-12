ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Белгородской областях и ДНР

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Семидесятишестилетняя женщина погибла рядом с собственным домом в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области. Ранен пятидесятисемилетний мужчина. В результате артудара по жилому массиву Алёшек ранена женщина. Также украинцы обстреляли жилые дома в Новой Каховке, выбиты окна в десятках квартир.
Водитель рейсового автобуса погиб в Горловке в результате сброса взрывчатки с украинского БПЛА. Также в Горловке ранена мирная жительница. Ранен мужчина в результате сброса взрывчатки с БПЛА на улице Интернациональной. Ранена мирная жительница в Озеряновке (относится к Горловке).
В результате удара ВСУ по Карачаевскому району Брянской области погибла женщина, еще одна получила ранения, повреждено несколько домовладений. 
В Белгородской области в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена женщина (затем стало известно, что ранены двое). Также атакованы Плотвянка, Малиновка, Ясные Зори, Илек-Пеньковка, Борисовка, повреждены частные дома и автомобили. Ранена женщина при атаке беспилотника на автомобиль в селе Дунайка.
В Энгельсе Саратовской области продолжается "контролируемое выгорание" предприятия (вероятно, нефтебазы, т.к. выгорает топливо).

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