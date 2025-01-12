ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской, Белгородской областях и ДНР

Семидесятишестилетняя женщина погибла
рядом с собственным домом в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Старой Збурьевке Херсонской области. Ранен пятидесятисемилетний мужчина. В результате артудара по жилому массиву Алёшек ранена
женщина. Также украинцы обстреляли жилые дома
в Новой Каховке, выбиты окна в десятках квартир.
Водитель рейсового автобуса погиб
в Горловке в результате сброса взрывчатки с украинского БПЛА. Также в Горловке ранена
мирная жительница. Ранен
мужчина в результате сброса взрывчатки с БПЛА на улице Интернациональной. Ранена
мирная жительница в Озеряновке (относится к Горловке).
В результате удара ВСУ по Карачаевскому району Брянской области погибла
женщина, еще одна получила ранения, повреждено несколько домовладений.
В Белгородской области в селе Головчино в результате атаки беспилотника ранена
женщина (затем стало известно, что ранены двое
). Также атакованы Плотвянка, Малиновка, Ясные Зори, Илек-Пеньковка, Борисовка, повреждены частные дома и автомобили. Ранена
женщина при атаке беспилотника на автомобиль в селе Дунайка.