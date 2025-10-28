 

55% немок не чувствуют себя в безопасности нигде в общественных местах; Минздрав ФРГ считает, что это из-за мигрантов

Более половины женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности нигде в общественных местах, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу медиагруппы Funke. По его данным, 55% женщин заявили, что не чувствуют себя в безопасности ни в одном из обозначенных общественных мест. Среди них улицы, общественный транспорт и парки. Самыми небезопасными, по мнению женщин, являются клубы и вокзалы - лишь 14% опрошенных женщин отметили, что чувствуют себя там безопасно. Среди всех респондентов, включая мужчин, почти каждый второй (49%) пояснил, что не чувствует себя в безопасности ни в одном из упомянутых общественных мест. 

Опрос имеет отношение к прозвучавшему 14 октября заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции", однако в немецких городах эта проблема все еще существует (в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций").

Министр здравоохранения Германии Нина Варкен пояснила, что немки не чувствуют себя в безопасности в общественных местах из-за мигрантов. "Мне говорят, что молодые женщины, как и женщины пожилого возраста, часто чувствуют себя небезопасно в общественных местах, избегают определённых мест, маршрутов и носят с собой перцовый баллончик", - сказала она в интервью новостному порталу Table.Briefings. Многие женщины, по ее словам, рассказывают, что избегают поездок на поездах.

Варкен согласилась с утверждением Мерца о прямой связи между проблемным обликом городов и миграцией:

"Это также проблема миграции. Число насильственных преступлений возросло, и значительная их часть связана с подозреваемыми-иностранцами. Молодые женщины рассказывают о проблемах с мужчинами в целом, но есть также сообщения о домогательствах и нападениях, особенно со стороны мужчин с миграционным прошлым".


