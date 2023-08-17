Американцы рассказали, почему для них важно владеть оружием

По данным опроса , проведённого Исследовательским центром Пью (Вашингтон), 72% американцев, владеющих оружием, говорят, что оно им необходимо для самозащиты. Лишь 32% оно нужно для охоты, 30% -- для спортивной стрельбы, 15% коллекционируют оружие, и 7% владеют им по рабочей надобности.

71% владельцев оружия говорят, что получают удовольствие от этого обладания.

81% говорят, что с оружием они чувствуют себя в большей безопасности.

Республиканцы владеют оружием более чем вдвое чаще демократов: 45% vs 20%. Среди республиканцев получают удовольствие от оружия 81% (только 53% среди демократов), чувствуют себя с ним в большей безопасности 91% (63% среди демократов).

Только 12% владельцев оружия говорят, что нахождение оружия в доме причиняет им беспокойство.

Из тех американцев, у кого оружия нет, 52% говорят, что не могут даже представить, чтобы им захотелось иметь оружие, 47% допускают, что купят его в будущем. При этом 61% американцев считают, что приобрести оружие в США слишком легко.

В целом 32% взрослых американцев говорят, что владеют оружием, и ещё 10% -- что у них самих оружия нет, но они живут с кем-то, у кого оно есть. В том числе в США владеют оружием 40% мужчин и 25% женщин.



