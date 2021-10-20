58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом

По данным "Левада-центра" (внесён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), 58% российских граждан не чувствуют, что живут под защитой закона. На сегодня доля тех, кто так считает, вернулась к уровню 2010 года. 36% россиян чувствуют себя под защитой закона.

При этом половина -- 49% -- россиян считают, что в России можно жить, не нарушая закона. 47% полагают, что нельзя.

74% россиян в той или иной степени согласны, что чиновники сегодня не подчиняются законам. Однако стоит отметить, что десять лет назад так считали 84% российских граждан, то есть доля тех, кто думает, что чиновники подчиняются законам, всё же подросла за десять лет на 10%.