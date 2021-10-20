 

58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом

По данным "Левада-центра" (внесён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), 58% российских граждан не чувствуют, что живут под защитой закона. На сегодня доля тех, кто так считает, вернулась к уровню 2010 года. 36% россиян чувствуют себя под защитой закона.
При этом половина -- 49% -- россиян считают, что в России можно жить, не нарушая закона. 47% полагают, что нельзя. 
74% россиян в той или иной степени согласны, что чиновники сегодня не подчиняются законам. Однако стоит отметить, что десять лет назад так считали 84% российских граждан, то есть доля тех, кто думает, что чиновники подчиняются законам, всё же подросла за десять лет на 10%. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Этнодемографический баланс – решающий фактор в истории мира
» Битва за русских
» Эксперты оценили индийский опыт санкций к НКО
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На Украине запретили создателей и актёров фильма "Солнцепёк"

  • 22:17
  • 102

В Новгороде судят "чёрных риэлторов", убивавших москвичей

  • 21:31
  • 136

58% россиян не чувствуют себя защищёнными законом

  • 19:18
  • 138

Неофеодализм: к обсуждению концепции.

Иммунитет переболевших оказался устойчивее к штамму "дельта", чем иммунитет привитых

  • 21:38
  • 399

Силуанов: на ковид уходит 3,6 млрд рублей в день

  • 20:35
  • 370
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru