ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

Восьмидесятипятилетняя жительница села Рубановка погибла
в результате обстрела украинцами Рубановки в Херсонской области, в Чаплинке и Великой Лепетихе перебиты ЛЭП и повреждены подстанции, без света остались 6 тыс. человек.
Две женщины ранены
в Стрелецком и Масловой Пристани в Белгородской области в результате атак ВСУ. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что с начала октября
в Белгородской области ранены 150 мирных жителей, в том числе 14 детей. ВСУ продолжают долбить по дамбе
Белгородского водохранилища, в то время как происходят попытки её отремонтировать.
В Погарском районе Брянской области дрон атаковал автомобиль АПХ "Мираторг", ранен
сотрудник.