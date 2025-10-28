 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

Восьмидесятипятилетняя жительница села Рубановка погибла в результате обстрела украинцами Рубановки в Херсонской области, в Чаплинке и Великой Лепетихе перебиты ЛЭП и повреждены подстанции, без света остались 6 тыс. человек.
Две женщины ранены в Стрелецком и Масловой Пристани в Белгородской области в результате атак ВСУ. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что с начала октября в Белгородской области ранены 150 мирных жителей, в том числе 14 детей. ВСУ продолжают долбить по дамбе Белгородского водохранилища, в то время как происходят попытки её отремонтировать.
В Погарском районе Брянской области дрон атаковал автомобиль АПХ "Мираторг", ранен сотрудник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской, Брянской областях, ЛНР, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Курской, Белгородской, Запорожской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Люди и домашние животные составляют более 95% от общей массы млекопитающих на Земле

  • 13:26
  • 165

Лукашенко выразил мнение, что позиция США по урегулированию на Украине - это разыгрываемый спектакль

  • 13:06
  • 173

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях

  • 12:10
  • 180

Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачёвой, предыдущие пять были отклонены судом

  • 00:01
  • 393

Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

  • 22:46
  • 574
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram