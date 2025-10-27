 

Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Юрист и блогер Татьяна Монтян, уроженка города Керчь (Крым), внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данный шаг означает наложение ограничительных мер на финансовые операции и доступ к банковским счетам лица, внесённого в список, и фактически блокирует возможность легально работать с финансовой системой России. 
В 2015 году Монтян (ныне признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) попала в чёрный список украинского экстремистского сайта «Миротворец». В 2021 году переехала в Россию, стала колумнистом RT. В 2023 году СБУ возбудила против неё уголовное дело сразу по четырём статьям: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; коллаборационистская деятельность; оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины".
По словам адвоката Алексея Калугина, намеренного оспаривать включение Монтян в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, "уголовное дело возбуждено лишь за произнесённые в 2022 году слова «охраноту мочить безо всякого сожаления». Это вообще всё, в чём её обвиняют на данный момент".
