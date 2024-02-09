 

Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов

 

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов включён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать.

По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.


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APN.ru