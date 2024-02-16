Умер Алексей Навальный

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Известный оппозиционер Алексей Навальный, включённый в список террористов и экстремистов, и отбывающий наказание в местах лишения свободы, по официальному сообщению ФСИН, умер.

УФСИН по ЯНАО уточняет, что Навальному стало плохо после прогулки. Оппозиционер потерял сознание, на место прибыли врачи, в том числе бригада скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.

Предварительная причина смерти по официальному сообщению – тромб.

Навальный отбывал наказание в посёлке Харп, куда его перевезли из Владимирской области.

 

 

* Алексей Навальный включён в список террористов и экстремистов.

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APN.ru