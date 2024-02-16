Умер Алексей Навальный

Известный оппозиционер Алексей Навальный, включённый в список террористов и экстремистов, и отбывающий наказание в местах лишения свободы, по официальному сообщению ФСИН, умер.
УФСИН по ЯНАО уточняет, что Навальному стало плохо после прогулки. Оппозиционер потерял сознание, на место прибыли врачи, в том числе бригада скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, но они оказались безуспешными.
Предварительная причина смерти по официальному сообщению – тромб.
Навальный отбывал наказание в посёлке Харп, куда его перевезли из Владимирской области.
* Алексей Навальный включён в список террористов и экстремистов.