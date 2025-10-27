 

Подделка голоса кибермошенниками уже весьма успешна и продолжает совершенствоваться

 

Специализирующаяся на технологиях кибербезопасности компания NCC Group создала работающий на основе искусственного интеллекта метод воссоздания голоса любого человека, функционирующий в реальном времени. Качество входного сигнала может быть невысоким — голос на выходе всё равно звучит убедительно, а задержка оказывается незначительной. Это значит, что данное решение можно использовать даже с микрофонами, встроенными в ноутбуки и смартфоны. Инженеры NCC Group опробовали свою технологию на собственных клиентах, и те ни разу не заметили подвоха. В программной части решения используются инструменты с открытым исходным кодом, а для эффективной работы аппаратной желательно использовать мощные видеокарты, но и ноутбук с одной из наименее производительных в актуальной линейке Nvidia RTX A1000 давал задержку всего в полсекунды.


Между тем уже сейчас киберпреступники активно используют технологию подделки голоса, чтобы похищать деньги своих жертв, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, мошенники применяют нейросети на базе искусственного интеллекта, создавая с их помощью голосовые копии знакомых или родственников потенциальных жертв, которые кажутся убедительными при общении. Для его разработки требуется небольшой фрагмент записи голоса — его преступники добывают из аудио- и видеозаписей в соцсетях, мессенджерах или даже из записи разговора по телефону. Появляются и видеозвонки с применением технологии дипфейк. «Перед вами не просто голос, а живое изображение близкого человека, его мимика и движения. Этот мощный эффект присутствия сметает последние барьеры осторожности, заставляя мозг поверить в реальность происходящего».

По данным МВД, число российских детей, пострадавших от кибермошенников, за девять месяцев 2025 года подскочило на 120 процентов.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США лидируют в области искусственного интеллекта; мошенники будут массово использовать ИИ
» В ЕС приняли закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта
» Искусственный интеллект научили преобразовывать фото и тексты в видео; киберпреступники научились воровать лица
» Mail.ru Group выкупила 48% акций «ВКонтакте» у UCP за $1,47 млрд
» Group Menatep не намерена банкротить ЮКОС
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Средний суточный заработок курьеров в Москве достиг 20,5 тысяч рублей

  • 09:46
  • 209

Подделка голоса кибермошенниками уже весьма успешна и продолжает совершенствоваться

  • 09:34
  • 156

В организации рабовладельческого скам-центра в Мьянме участвовали украинцы и среднеазиаты

  • 09:20
  • 152

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Брянской, Белгородской областях

  • 09:07
  • 157

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в ДНР, Белгородской, Херсонской, Брянской областях

  • 14:08
  • 582

Путин предсказал попытки ВСУ прорвать окружение и поручил минимизировать жертвы среди ВСУ

  • 10:45
  • 436
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram