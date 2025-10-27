Подделка голоса кибермошенниками уже весьма успешна и продолжает совершенствоваться

Специализирующаяся на технологиях кибербезопасности компания NCC Group создала работающий на основе искусственного интеллекта метод воссоздания голоса любого человека, функционирующий в реальном времени. Качество входного сигнала может быть невысоким — голос на выходе всё равно звучит убедительно, а задержка оказывается незначительной. Это значит, что данное решение можно использовать даже с микрофонами, встроенными в ноутбуки и смартфоны. Инженеры NCC Group опробовали свою технологию на собственных клиентах, и те ни разу не заметили подвоха. В программной части решения используются инструменты с открытым исходным кодом, а для эффективной работы аппаратной желательно использовать мощные видеокарты, но и ноутбук с одной из наименее производительных в актуальной линейке Nvidia RTX A1000 давал задержку всего в полсекунды.





Между тем уже сейчас киберпреступники активно используют технологию подделки голоса, чтобы похищать деньги своих жертв, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, мошенники применяют нейросети на базе искусственного интеллекта, создавая с их помощью голосовые копии знакомых или родственников потенциальных жертв, которые кажутся убедительными при общении. Для его разработки требуется небольшой фрагмент записи голоса — его преступники добывают из аудио- и видеозаписей в соцсетях, мессенджерах или даже из записи разговора по телефону. Появляются и видеозвонки с применением технологии дипфейк. «Перед вами не просто голос, а живое изображение близкого человека, его мимика и движения. Этот мощный эффект присутствия сметает последние барьеры осторожности, заставляя мозг поверить в реальность происходящего».

По данным МВД, число российских детей, пострадавших от кибермошенников, за девять месяцев 2025 года подскочило на 120 процентов.