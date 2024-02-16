Искусственный интеллект научили преобразовывать фото и тексты в видео; киберпреступники научились воровать лица

Инженеры корпорации "Эпл" создали модель искусственного интеллекта для генерации видео на основе изображений. Инструмент под названием Keyframer позволяет создавать анимации или видео под запрос на основе двухмерных картинок. Авторы изобретения — инженеры Тиффани Ценг, Жуйцзя Ченг и Джеффри Николса — заявили, что их продукт предназначен для профессиональных дизайнеров. Однако вводить запросы, чтобы создавать видео, может любой пользователь.

Компания OpenAI, разработавшая чат-бот ChatGPT, представила в четверг нейросеть Sora по преобразованию текста в видео. Разработка находится на стадии тестирования.

Мошенники в интернете похищают биометрию пользователей. В отчёте, опубликованном компанией Group-IB, описывается новое вредоносное ПО Gold Pickaxe. Злоумышленники устанавливают программу на смартфоны и компьютеры пользователей обманным способом, чтобы затем своровать у них биометрические данные с помощью приложений, которые взаимодействуют с камерой устройства. Специалисты Group-IB уверены, что похищенные цифровые слепки лиц киберпреступники затем используют для создания реалистичных дипфейков и получения доступа к банковским счетам пользователей.



