 

С марта следующего года мигрантов в РФ, возможно, начнут проверять на гепатиты

Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о включении гепатита В и С в перечень опасных заболеваний, наличие которых должно проверяться при въезде мигранта в РФ. Предложение было внесено ещё в сентябре 2024 года. Мигрантов могут начать проверять на гепатиты с марта 2026 года. О том, что "высокая частота выявления маркеров гепатита С у трудовых мигрантов позволяет предполагать высокую вероятность завоза ВГС в РФ" и это "делает необходимым включение в алгоритм обследования трудовых мигрантов маркеры гепатита С" исследователи сообщали ещё в 2017 году. 
Заболеваемость гепатитами, туберкулёзом и сифилисом в РФ растёт. При этом на туберкулёз и сифилис мигрантов проверяют. Однако в 2023 году исследователи писали:
Рост числа заболевших сифилисом иностранных граждан в 2021 г. наблюдался во всех федеральных округах Российской Федерации. Основную долю (98,1%) в структуре сифилиса, выявленного у иностранных граждан, составили скрытые формы заболевания. Высокий уровень выявляемости сифилиса у иностранных граждан-мигрантов и преобладание в его структуре скрытых форм заболевания представляют потенциальную эпидемиологическую опасность распространения инфекции.
В частности, с мигрантами связаны недавние вспышки сифилиса в Свердловской и Саратовской областях.
