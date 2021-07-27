 

99% россиян, больных гепатитом C, не получают лечения

 
Ежегодно в России умирают от гепатита С около 17 тыс. человек.
В 2020 году охват терапией против гепатита C в России составил более 20,3 тыс. человек, что на 28% больше, чем годом ранее, но это всё ещё 0,5% от необходимого.
Данные о точном числе хронически больных гепатитом C в России расходятся: от 2,3 млн человек, согласно справке о реализации программы по полной элиминации (искоренению) гепатита C в России, до 4,5 млн (данные главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова). 
Минздрав РФ делает закупки препаратов для терапии гепатита С лишь для пациентов с сочетанной инфекцией (то есть ВИЧ + гепатит С), основное бремя закупок лекарств ложится на регионы, бюджеты которых крайне ограниченны и не позволяют произвести достаточные закупки.





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