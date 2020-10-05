Нобелевку по медицине присудили за открытие вируса гепатита C
- 05.10.2020, 17:56,
- Новости
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Нобелевской премии по медицине и физиологии в этом году удостоились
Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс, сумевшие выделить виновника опасной болезни -- гепатита С. Благодаря их работе, угроза гепатита С может исчезнуть.
Выделить фрагменты вируса, а затем доказать его "ответственность" за гепатит C, удалось, исследуя кровь больного шимпанзе. Вирус гепатита С более чем в 80% случаев вызывает хроническое поражение печени, с последующим фиброзом и циррозом. Кроме того, это открытие важно и для онкологии
, потому что гепатит C может приводить к раку.
Передаётся через кровь и плазму, в том числе заражение может происходить в быту (например, при косметических манипуляциях). Вакцины от гепатита C до сих пор не существует.