 

В Вологодской области пройдёт полумарафон "Русский Север"

Полумарафон "Русский Север" пройдёт 25 октября в Кирилловском округе Вологодской области. Одну из его дистанций проложили вдоль стен Кирилло-Белозерского монастыря. "Для участников забега в этот день мы откроем все шлагбаумы, установленные у крепостных стен обители. Старт марафона пройдет у выставочного комплекса нашего музея - Народного дома", - сообщил ТАСС генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

В полумарафоне примут участие и любители бега, и профессиональные спортсмены. Приготовлены несколько дистанций на выбор: 2, 5, 10, 21,1 км для взрослых, а также 500 и 1000 метров для детей. Маршруты сопровождаются видами на природу, старинные здания, храмы и монастыри, город Кириллов, которому в следующем году исполнится 250 лет.

Все победители получат специальные музейные призы - посещение любой постоянной экспозиции Кирилло-Белозерского музея-заповедника. На выбор гостей - экспозиции Архимандричьих келий, где представлены иконы, лицевое и орнаментальное шитье XV-XVII веков, музейные предметы, рассказывающие о развитии культуры Белозерья, художественного ремесла, демонстрирующего русское церковное искусство XVI-начала XX веков. В Трапезной палате участникам марафона представят более 400 экспонатов из фондов музея, рассказывающих об истории Кирилло-Белозерского монастыря и обителей Белозерского края. Среди них - личные вещи основателя монастыря, преподобного Кирилла Белозерского.

Марафонцы смогут посетить экспозицию "Монашеская келья", в которой сохранились первоначальные стены и своды, по аналогии воссоздана печь, по древней технологии реставраторами сделан пол и представлены предметы монашеского быта XVII века. Особый интерес представит одна из лучших в России археологическая выставка "Древности Белозерья", где собраны артефакты от эпохи неолита до наших дней.

Кроме того, гости смогут посетить выставку "Ткани иностранного производства XV-XVII вв. из собрания музея", которая открыта в церкви Введения, и увидеть интерьер Успенского собора, построенного в 1497 году - это первая каменная постройка монастыря и один из древнейших храмов Русского Севера с уникальным, дошедшим до наших дней пятиярусным иконостасом.

Для участников забегов приготовлены музыкальные паузы и полет на воздушном шаре над монастырем. 


