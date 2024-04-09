Древнейший деревянный храм России перенесут в защитный павильон

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Древнейший деревянный храм в России - церковь Ризоположения 1485 года из Кирилло-Белозерского музея-заповедника - перенесут в музейный комплекс "Цыпино", где для спасения храма над ним соорудят защитный павильон.

"Предстоит целая программа по спасению церкви Ризоположения - древнейшего деревянного храма России, собранного без единого гвоздя. Необходимо построить постоянный защитный павильон над церковью, отвечающий температурно-влажностному режиму сохранения памятника, а также создать условия для его охраны и пожарной безопасности. Павильон планируется разместить в историческом месте - на территории филиала Кирилло-Белозерского музея-заповедника - Музейного комплекса "Цыпино", что в двух километрах от Ферапонтова монастыря".

Церковь Ризоположения уже меняла своё место: она была перенесена на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника в 1950-е годы, потому что во время строительства Волго-Балтийской водной системы село Бородава, где находился храм, подлежало затоплению. Тот перенос отрицательно сказался на сохранности церкви, тем более что при сборке допустили несколько ошибок.


Церковь построили по повелению и на средства архиепископа Ростовского и Ярославского Иоасафа (в миру - князя Ивана Оболенского). Дендрохронологический анализ 2009 года подтвердил ранее имеющиеся данные о постройке церкви в 1485 году, и, таким образом, храм является древнейшей точно датированной деревянной постройкой на территории России.


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