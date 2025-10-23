 

Трамп отменил встречу с Путиным и ввёл дополнительные санкции

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России и призвал присоединиться к ним "наших союзников"; под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". Трамп выразил надежду, что это подтолкнёт Путина к тому, чтобы он "стал разумным". Генсек НАТО также считает, что санкции этому помогут. Рютте сообщил, что президент Трамп "решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. [Оружия на] первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками".
По информации "Уолл-стрит джорнал", США отменили ограничения на удары дальнобойными ракетами по России; Трамп опроверг это в своём стиле: «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что с ними делает Украина!».
 
По словам официальной представительницы МИД Марии Захаровой, РФ не видит "значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами".
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ивановский завод тяжёлого станкостроения возвращён в собственность государства

ВЦИОМ: россияне против ограничения права пожилых людей водить машину

Более трёх тысяч учёных, предпринимателей, общественных деятелей выступили против создания сверхразумного ИИ

В Югре на лечение мигрантов за год потратили треть миллиарда, в Новосибирске мигрант убил женщину и ребёнка

В Минпромторге хотят раскрыть тайну ценообразования на продукты

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

