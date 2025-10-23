Трамп отменил встречу с Путиным и ввёл дополнительные санкции

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил
, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Минфин США объявил о введении дополнительных санкций
в отношении России и призвал
присоединиться к ним "наших союзников"; под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл". Трамп выразил надежду
, что это подтолкнёт Путина к тому, чтобы он "стал разумным". Генсек НАТО также считает
, что санкции этому помогут. Рютте сообщил
, что президент Трамп "решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. [Оружия на] первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками".
По информации
"Уолл-стрит джорнал", США отменили ограничения на удары дальнобойными ракетами по России; Трамп опроверг это в своём стиле: «США не имеют никакого отношения
к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что с ними делает Украина!».
По словам
официальной представительницы МИД Марии Захаровой, РФ не видит "значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами".