 

США поставят оружие Украине через посредников, Зеленский выразил благодарность "нашей команде"

 

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Кроме того, по словам Трампа, США договорились, что будут отправлять партии оружия союзникам по НАТО, которые затем получат возможность при желании "отправлять какие-то виды оружия другим странам". Трамп подчеркнул, что планирует снабдить Европу "большим количеством разнообразного оружия". В итоге зенитно-ракетные комплексы "Патриот" для Украины купят Германия и Норвегия«Я благодарен нашей команде, благодарен Соединенным Штатам, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины», - заявил президент Украины Зеленский.

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — сказал Писториус.


 



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