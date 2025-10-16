Путин и Трамп встретятся в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объявил
о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Будапешт в качестве места встречи предложил Трамп, а Путин "сразу же поддержал", пояснил
помощник российского президента Юрий Ушаков. Трамп уверен
, что в ходе телефонного разговора (состоялся по инициативе президента РФ
) стороны достигли "огромного прогресса"; завтра у него состоится разговор
с президентом Украины Зеленским. «Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, это он подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России», — заявили в Кремле
. По словам
Ушакова, Путин рассказал Трампу, что «киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической структуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать». Путин также сказал
, что российско-американская конфронтация выглядит парадоксально, ведь СССР и США были на одной стороне во Второй мировой.