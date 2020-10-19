Дональд Трамп заявил, что страна устала от ковида и "этих идиотов"

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своими сотрудниками назвал коронавирусных экспертов -- и в особенности главного из них, доктора Энтони Фаучи -- "этими идиотами", после того, как Фаучи в программе "60 минут" с новой силой призвал американцев носить маски и соблюдать социальную дистанцию. По заявлению Трампа, американцы "устали от ковида". В то же время Трамп признался, что не может уволить Фаучи.

Трамп знал, что разговор слышат, в том числе, журналисты, но дал понять, что его это не волнует.