Дональд Трамп заявил, что страна устала от ковида и "этих идиотов"
- 19.10.2020, 22:52,
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своими сотрудниками назвал
коронавирусных экспертов -- и в особенности главного из них, доктора Энтони Фаучи
-- "этими идиотами", после того, как Фаучи в программе "60 минут" с новой силой призвал американцев носить маски и соблюдать социальную дистанцию. По заявлению Трампа, американцы "устали от ковида". В то же время Трамп признался, что не может уволить Фаучи.
Трамп знал, что разговор слышат, в том числе, журналисты, но дал понять, что его это не волнует.