Дональд Трамп — младший раскритиковал Зеленского

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, выступил c резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в неблагодарности и неуважении к США.

Поводом для гневного поста Трампа-младшего в соцсети X (бывший Twitter) стали слова Зеленского в поддержку кандидатуры Камалы Харрис, действующего вице-президента США, на пост президента в 2024 году и резкие высказывания в адрес своего отца и кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса. "Иностранный лидер, получающий миллиарды долларов американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и осмеливается критиковать кандидата Республиканской партии в президенты? Причём делает это сразу после того, как "проукраинский фанатик" пытался убить моего отца?" Какой позор!" — написал он в соцсети X.