МИД РФ и Баку обсуждают ситуацию с арестованными россиянами

МИД РФ и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в Азербайджане после того, как в Екатеринбурге прошли задержания преступных элементов из азербайджанской диаспоры. По словам официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой, РФ нацелена на дальнейшее обсуждение с Азербайджаном ситуации вокруг арестованных. «Шагом вперёд на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю "Sputnik Азербайджан" Игорю Картавых», — считает Захарова.

Картавых перевели под домашний арест. В то же время экс-директор Театра Сатиры Мамедали Агаев, по данным следствия, похитивший 20 млн рублей, освобождён из-под стражи.