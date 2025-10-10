Азербайджан перевёл под домашний арест российского журналиста в обмен на администратора московского театра, похитившего 20 млн

Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен
на главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых (по обновлённой информации, Баку не отпустил Картавых, а перевёл под домашний арест
). Агаев заключал подложные авторские договоры со своим же театром, в рамках которых передал права на якобы написанные им сценарии спектаклей и на этом основании получал доход в четыре процента от кассовых сборов каждого представления. В общей сложности он украл из бюджета Москвы более 20 млн рублей
. Агаев имеет звания и награды как РФ, так и Азербайджана: Заслуженный работник культуры РФ (1995), Заслуженный деятель искусств РФ (2018), Орден Дружбы (2012), Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), Орден «Дружба» (Азербайджан, 2017). Картавых и ещё около десятка россиян были фактически взяты в заложники
летом 2025 года, когда в Екатеринбурге прошли аресты членов азербайджанской диаспоры.