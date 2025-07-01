МИД РФ заявил, что "отдельные силы" пытаются внести раскол в отношения РФ с Азербайджаном

РФ видит "активные усилия отдельных сил" внести раскол в отношения Москвы и Баку, заявил
заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.
29 июня депутат Госдумы Константин Затулин предрёк
, что реакция РФ на происходящее в Азербайджане не будет жёсткой, "особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее". "Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится", — заключил Затулин.
Азербайджан публикует
жёсткие кадры с избитыми и захваченными в стране россиянами.
Историк и публицист Егор Холмогоров публикует выдержки из воспоминаний Гейдара Алиева
(первый президент Азербайджана, отец нынешнего президента, человек, которому в РФ установлен памятник в Ульяновске и готовится к установке памятник в Москве). Алиев рассказывает, как он внедрял в СССР азербайджанскую диаспору и использовал служебное положение, чтобы обучать азербайджанцев в лучших советских вузах, куда они без его влияния не могли бы поступить.
"...Я старался, чтобы азербайджанцы, в особенности молодые люди, проживали не только в Азербайджане, но и в других городах, республиках Советского Союза, расселялись, распространялись там. В нашей стране все равно много азербайджанцев. Пусть везде будет азербайджанская диаспора, лобби. Может быть, вы этого не знаете, но я в то время даже получил разрешение из Москвы на заселение, распространение азербайджанской молодежи во всех уголках Советского Союза, в год 800-900 человек молодых людей отправлялись получать образование в других местах - в институтах, университетах Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов. Я создал такие условия, чтобы не было трудностей для поступления азербайджанской молодежи в те университеты, так как многие за незнанием русского языка не смогли бы сдать там экзамены, а многие после сдачи экзаменов, не могли пройти через конкурс. Но я создал льготные условия для них и, как я уже сказал, ежегодно отправлял сотни молодых людей на учебу в крупные вузы Советского Союза".