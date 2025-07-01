МИД РФ заявил, что "отдельные силы" пытаются внести раскол в отношения РФ с Азербайджаном

"...Я старался, чтобы азербайджанцы, в особенности ‎молодые люди, проживали не только в Азербайджане, но и в других городах, ‎республиках Советского Союза, расселялись, распространялись там. В нашей стране все ‎равно много азербайджанцев. Пусть везде будет азербайджанская диаспора, ‎лобби. Может быть, вы этого не знаете, но я в то время даже получил ‎разрешение из Москвы на заселение, распространение азербайджанской ‎молодежи во всех уголках Советского Союза, в год 800-900 человек молодых ‎людей отправлялись получать образование в других местах - в институтах, ‎университетах Москвы, Ленинграда, Свердловска и других городов. Я создал ‎такие условия, чтобы не было трудностей для поступления азербайджанской ‎молодежи в те университеты, так как многие за незнанием русского языка не ‎смогли бы сдать там экзамены, а многие после сдачи экзаменов, не могли ‎пройти через конкурс. Но я создал льготные условия для них и, как я уже ‎сказал, ежегодно отправлял сотни молодых людей на учебу в крупные вузы ‎Советского Союза". ‎