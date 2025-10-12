В МВД предупредили, что «появилось новое вредоносное программное обеспечение - ClayRat, которое распространяют через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты.

Оно маскируется под популярные приложения: WhatsApp, Google Photos, TikTok и др.

Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и, возможно, к камерам.

"ClayRat не просто следит - он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый заражённый телефон в точку распространения. Чтобы обезопасить себя скачивайте приложения только из проверенных источников».



