 

В МВД предупредили, что появилось новое вредоносное программное обеспечение - ClayRat

В МВД предупредили, что «появилось новое вредоносное программное обеспечение - ClayRat, которое распространяют через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты.

 

Оно маскируется под популярные приложения: WhatsApp, Google Photos, TikTok и др.

 

Вредоносное ПО предлагает установить приложение, а после активации получает доступ к SMS, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и, возможно, к камерам.

 

"ClayRat не просто следит - он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый заражённый телефон в точку распространения. Чтобы обезопасить себя скачивайте приложения только из проверенных источников».

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

