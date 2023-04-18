Обнаружен вирус, атаковавший десятки миллионов андроид-смартфонов

Специалисты компании McAfee нашли вирус, распространяемый через популярные андроид-приложения. Вирус Goldoson может собирать данные об установленных приложениях, подключениях к вай-фай и блютуф, а также отслеживать перемещения пользователя. Вредоносное программное обеспечение обнаружили в популярных программах, доступных в "Гугл-Пэй", некоторые из них имели миллионы загрузок.

"Среди зараженных вирусом приложений оказались L.POINT with L.PAY, Swipe Brick Breaker и Money Manager Expense & Budget — по 10 миллионов загрузок, GOM Player, LIVE Score, Real-Time Score и Pikicast — по пять миллионов загрузок, Compass 9: Smart Compass, Infinite Slice, SomNote — Beautiful note app — по одному миллиону загрузок. Суммарно программы получили около 100 миллионов загрузок — таким образом, вирус мог атаковать десятки миллионов смартфонов", -- пишет "Лента".

При установке вирус регистрирует устройство и отправляет данные о нём на сервер. Функция сбора данных жертвы происходит каждые два дня, при этом пользователь не видит никаких признаков этой активности на своём устройстве.