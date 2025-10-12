 

В ДНР атакован крупнейший торговый центр

В Донецке под удар вэсэушников попал расположенный в крайней тыловой части Донецка торговый центр "Сигма" - огромный супермаркет на трассе "Славянск - Донецк - Мариуполь". Обрушились перекрытия, здание почти полностью выгорело. Количество пострадавших уточняется.

 

По словам сотрудника Следственного комитета (СК) России, «ВСУ обстреляли мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника, а целью стал торговый центр, «в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости».

 

Также по информации главы ДНР Дениса Пушилина, под массированный удар украинских бпла попал и рейсовый автобус в Горловке. Четыре человека ранены: двое мужчин и две женщины. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атаковали рынок в Донецке, двое мирных жителей убиты, шестеро ранены
» В Горловке сгорел торговый центр, обстрелян ДК, убитые и 10 раненых в ДНР за сутки, двое раненых в Белгородской области
» В ДНР десять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак
» Украинцы нанесли по центру Донецка самый массированный удар за последние 8 лет
» Украинцы снова обстреливают центр Донецка, в Макеевке погибли трое
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

В МВД предупредили, что появилось новое вредоносное программное обеспечение - ClayRat

  • 17:38
  • 248

В ДНР атакован крупнейший торговый центр

  • 17:25
  • 302

Нобелевский институт расследует предполагаемую утечку о лауреате премии мира

  • 16:54
  • 259

Каждый день в Москве поступает от 5 до 10 заявок о поиске людей с деменцией, которые не знают, как вернуться домой

  • 16:26
  • 454
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram