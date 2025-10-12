В ДНР атакован крупнейший торговый центр

В Донецке под удар вэсэушников попал расположенный в крайней тыловой части Донецка торговый центр "Сигма" - огромный супермаркет на трассе "Славянск - Донецк - Мариуполь". Обрушились перекрытия, здание почти полностью выгорело. Количество пострадавших уточняется.

По словам сотрудника Следственного комитета (СК) России, «ВСУ обстреляли мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника, а целью стал торговый центр, «в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости».

Также по информации главы ДНР Дениса Пушилина, под массированный удар украинских бпла попал и рейсовый автобус в Горловке. Четыре человека ранены: двое мужчин и две женщины. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь.



