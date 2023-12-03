В ДНР девять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак

В результате непрекращающихся украинских атак на ДНР вновь пострадало множество мирных жителей. Как правило, украинцы сбрасывают на мирных жителей взрывоопасные предметы с беспилотников.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на территории шахты им. А. А. Скочинского ранены женщины 1956 и 1963 годов рождения. Также ВСУ нанесли удар из артиллерии по Ленинскому району Донецка около цирка "Космос". Четыре мирные жительницы 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка-подросток 2009 года рождения получили ранения. Повреждены многоквартирный жилой дом и административное здание.

Мирный житель получил ранения в результате сброса украинцами взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Горловке, ДНР. Затем при обстреле Горловки ранен мужчина 1954 г.р.

В Кировском районе Донецка в результате сброса украинцами взрывоопасного предмета с БПЛА ранен семнадцатилетний подросток.

В Белгородской области украинцами за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Щетиновка, Наумовка, Богун-Городок, Дроновка, Староселье, хутор Мухин, Новая Таволжанка, Муром, Середа.







