 

В ДНР девять мирных жителей, в том числе дети, ранены из-за украинских атак

В результате непрекращающихся украинских атак на ДНР вновь пострадало множество мирных жителей. Как правило, украинцы сбрасывают на мирных жителей взрывоопасные предметы с беспилотников.
В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на территории шахты им. А. А. Скочинского ранены женщины 1956 и 1963 годов рождения. Также ВСУ нанесли удар из артиллерии по Ленинскому району Донецка около цирка "Космос". Четыре мирные жительницы 1961,1984 и 1995 годов рождения, а также девочка-подросток 2009 года рождения получили ранения. Повреждены многоквартирный жилой дом и административное здание.
Мирный житель получил ранения в результате сброса украинцами взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Горловке, ДНР. Затем при обстреле Горловки ранен мужчина 1954 г.р.
В Кировском районе Донецка в результате сброса украинцами взрывоопасного предмета с БПЛА ранен семнадцатилетний подросток.
В Белгородской области украинцами за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Щетиновка, Наумовка, Богун-Городок, Дроновка, Староселье, хутор Мухин, Новая Таволжанка, Муром, Середа.


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