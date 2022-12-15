Украинцы нанесли по центру Донецка самый массированный удар за последние 8 лет

Центр Донецка подвергся самому массированному удару украинских войск за последние восемь лет, на данный момент известно о пяти пострадавших, в том числе ребёнке 2012 года рождения. Горят легковые автомобили граждан.

"Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град", - написал в Телеграме мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого рынка, ракеты упали "на жилые кварталы, на торговые центры, на бизнес-центры, многоквартирные дома имеют множественные разрушения, на кафедральный собор, на детскую спортивную площадку".

Один из снарядов попал в здание студенческой больницы, люди оказались под завалами разрушенного обстрелом жилого дома.

Также украинскому обстрелу сегодня подверглись село Безымено Белгородской области и хутор Кучеров Курской области.







