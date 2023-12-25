В Горловке сгорел торговый центр, обстрелян ДК, убитый и шестеро раненых за сутки

В донецкой Горловке из-за украинских обстрелов сгорел торговый центр "Галактика". На момент атаки украинцев на ТЦ там находились люди, ранены
трое посетителей и сотрудник. 24 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ в Горловке за сутки погиб один человек, еще шестеро получили ранения. 25 декабря нанесён удар по Дворцу культуры «Никитовский» в поселке станции Никитовка, относящейся к Горловке. Также повреждены дом и газопровод.
В Белгородской области за сутки
обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Солнцевка, Устинка, Журавлёвка, Наумовка, Красный Хутор, Богун-Городок, Цаповка, Казачье-Рудченское, хутор Старый, Новостроевка-Вторая, Прилесье, Шебекино, МАПП "Шебекино", Муром.