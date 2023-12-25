 

В Горловке сгорел торговый центр, обстрелян ДК, убитый и шестеро раненых за сутки

В донецкой Горловке из-за украинских обстрелов сгорел торговый центр "Галактика". На момент атаки украинцев на ТЦ там находились люди, ранены трое посетителей и сотрудник. 24 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ в Горловке за сутки погиб один человек, еще шестеро получили ранения. 25 декабря нанесён удар по Дворцу культуры «Никитовский» в поселке станции Никитовка, относящейся к Горловке. Также повреждены дом и газопровод.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Щетиновка, Солнцевка, Устинка, Журавлёвка, Наумовка, Красный Хутор, Богун-Городок, Цаповка, Казачье-Рудченское, хутор Старый, Новостроевка-Вторая, Прилесье, Шебекино, МАПП "Шебекино", Муром.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке семеро раненых
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке и Херсонской области
» Украинцы атакуют российские регионы, с начала СВО в "старых" регионах РФ ранены десятки детей, 7 погибли
» Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке ранены четверо детей
» Сильный обстрел центра Донецка, на левобережье Днепра двое погибших мирных жителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

\

"Восток и Запад после Империи": книга о становлении Русской цивилизации на арене мировой истории

Семинар о петербургской топонимике

Семинар о петербургской топонимике

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Горловке сгорел торговый центр, обстрелян ДК, убитый и шестеро раненых за сутки

  • 11:50
  • 80
Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Брянской области и ДНР

  • 16:21
  • 389

В Вене исламистов подозревают в подготовке теракта в центральном соборе, в Ливане сожгли рождественскую ёлку

  • 16:07
  • 377

В Петербурге задержали мигранта за изнасилование девятилетней девочки и подростков за нападения на мигрантов

  • 14:17
  • 420

Многие студенты педвузов не понимают художественную литературу

  • 12:48
  • 422
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru