 

Больше всех в РФ получают финансисты, нефтегаз и производители табачных изделий

 

По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в четырёх отраслях: финансы и страхование, воздушный и космический транспорт, производство табака, добыча нефти и газа. В июле финансисты в среднем получили 221,9 тысячи (это на 11,5% больше, чем в июле прошлого года), производители табачных изделий – 206,2 тысячи, а нефтяники и газовщики – 200,3 тысячи рублей.

Больше 150 тысяч рублей в среднем получают работники четырёх сфер — информации и связи, добычи металлических руд, научных исследований и разработок, рыболовства и рыбоводства.

За год средняя ежемесячная зарплата россиян (считается с учётом премий и до вычета налогов) выросла с 85 тысяч до 99,3 тысячи рублей. Средний размер пенсии в стране в первой половине 2025 года составил 23 тысячи рублей.


Больше всех в РФ получают финансисты, нефтегаз и производители табачных изделий

