 

Московские учителя зарабатывают вдвое больше краснодарских

По данным аналитического центра "Авито. Работа", средняя зарплата учителей в России составляет менее 31 000 рублей (по итогам 2-го квартала 2020 года).
 
При этом в значительной степени эта средняя цифра получена за счёт московских учителей, которые зарабатывают 51,6 тыс. рублей в месяц.
Уже учителя из Санкт-Петербурга получают только 35,1 тыс. рублей.
 
Все региональные учительские зарплаты менее 30 000 рублей, из них самая высокая в Екатеринбурге (29,8 тыс.), а самые низкие -- в Воронеже (21,7 тыс.), Новосибирске (21,1 тыс.), Волгограде (20,6 тыс.). В Краснодаре средняя учительская зарплата составляет 25,9 тыс. рублей.
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APN.ru