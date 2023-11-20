Четверть граждан РФ получают зарплату меньше 29 тыс. рублей

Согласно рейтингу РИА-Новостей, в среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц, ещё четверть получает больше, а четверть — меньше. Из регионов выше всего зарплаты на Чукотке (здесь также и высокие цены, стоимость продовольственной корзины 35 тыс. рублей) и ЯНАО, также в топ-10 вошли Москва, Магаданская область, ХМАО, Сахалин, Якутия, Мурманская область, Камчатский край. Меньше всего высокооплачиваемых работников в Калмыкии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и в Чечне.

Самые высокие зарплаты в России получают нефтяники и газовики, топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также программисты. Средняя зарплата в отрасли добычи нефти и газа составляет порядка 176,7 тыс. рублей. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий финансисты и страховщики с заработной платой в 155,5 тыс. рублей, представители авиационной отрасли с доходом 151,9 тыс. рублей и производители табачных изделий, средняя зарплата которых составляет 142,3 тыс. рублей. В десятку высокооплачиваемых отраслей вошли также аквакультура и рыболовство, железорудная промышленность (109 тыс. рублей).



