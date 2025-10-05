 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области в результате миномётного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарёв, он в тяжёлом состоянии. Обстрелами из РСЗО "Хаймарс" частично обесточен Белгород, некоторые больницы переведены на резервные источники энергии, ранены мужчина и ребёнок. Ранен водитель грузовика в селе Красный Октябрь. Ранен пятнадцатилетний подросток в Бессоновке. Также украинцами атакованы: Леоновка, Ржевка, Политотдельский, Первое Цепляево, Грайворон, Глотово, Плотвянка, Коновалово, Тишанка, повреждены жилые дома, автомобили, ЛЭП. 
В Севском районе Брянской области при ударе ВСУ по агропромышленному комплексу ранен сотрудник "Мираторга".
В Новожеланном, ДНР, ранен мужчина 1950 г.р.
