ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области в результате миномётного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарёв, он в тяжёлом состоянии
. Обстрелами из РСЗО "Хаймарс" частично обесточен
Белгород, некоторые больницы переведены на резервные источники энергии, ранены
мужчина и ребёнок. Ранен
водитель грузовика в селе Красный Октябрь. Ранен
пятнадцатилетний подросток в Бессоновке. Также украинцами атакованы: Леоновка, Ржевка, Политотдельский, Первое Цепляево, Грайворон, Глотово, Плотвянка, Коновалово, Тишанка, повреждены
жилые дома, автомобили, ЛЭП.