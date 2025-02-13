Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Липецке, Белгородской области, ДНР

Сотрудница Липецкой станции аэрации, получившая тяжёлые травмы после массированной атаки украинских беспилотников на город в ночь на четверг, находится в реанимации.
В селе Новое Волоконовского района Белгородской области в результате удара FPV-дрона по частному гаражу ранен
мужчина. Также в области атакованы Шалаево, Валуйки, Церковный, повреждены автомобили.
В результате сброса взрывчатки с украинского дрона возле больницы в Горловке ранен
мужчина, ещё один мирный житель ранен
в результате обстрела посёлка Железная Балка (тоже район Горловки).
В Запорожской области атакована Каменка-Днепровская, повреждены
автомобили.